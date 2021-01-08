***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 09:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898063
BIST
12:301.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:307,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:309,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:30449,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,88
|Açılış
|: 448,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:30
|INVEO
|58,30
|50.368.410
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.580.663
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|462,80
|285.220.304
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.218.343.979
|% -3,46
|
|SISE
|7,46
|919.662.833
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|887.125.669
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,80
|738.982.421
|% -2,81
|
|KRDMD
|6,18
|629.875.058
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,51
|1.218.343.979
|% -3,46
|
|SISE
|7,46
|919.662.833
|% 1,08
|
|PETKM
|5,26
|604.386.781
|% 0,19
|
|KRDMD
|6,18
|629.875.058
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,57
|159.283.225
|% 1,29
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3756
|7,3807
|% 0,44
|
|Euro
|9,0214
|9,0304
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0169
|10,0671
|% 0,83
|
|Frank
|8,3047
|8,3547
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9648
|1,9747
|% 0,66
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|