***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907759
BIST
16:191.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:197,0659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0699
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:198,4835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0670
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:19408,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,93
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.267.211
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.919.522
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,54
|8.880.394
|% -4,93
|
|TSKB
|1,85
|406.417.462
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|527.544.159
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,49
|491.730.026
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|752.121.205
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.180.684.044
|% 0,52
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0643
|7,0718
|% -0,90
|
|Euro
|8,4806
|8,4869
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,6530
|9,7014
|% -0,77
|
|Frank
|7,7994
|7,8464
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% -0,88
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,07
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,68
|
|Yarım
|1.303
|1.338
|-12,42
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|