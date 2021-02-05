***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907761
BIST
16:101.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:107,0811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:108,4883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0622
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:10408,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,87
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:08
|RODRG
|21,12
|5.569.945
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.832.925
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|CELHA
|23,50
|8.763.039
|% -5,09
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|126,80
|1.589.710.859
|% 4,36
|
|SISE
|7,73
|1.173.894.165
|% 0,26
|
|GARAN
|9,96
|880.288.374
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|748.736.609
|% -0,24
|
|THYAO
|12,32
|719.863.147
|% 0,98
|
|TSKB
|1,84
|402.089.621
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,50
|477.546.313
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|748.736.609
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,69
|469.905.754
|% 5,08
|
|SISE
|7,73
|1.173.894.165
|% 0,26
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0746
|7,0778
|% -0,81
|
|Euro
|8,4823
|8,4874
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,6489
|9,6973
|% -0,82
|
|Frank
|7,7930
|7,8400
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8780
|1,8874
|% -0,99
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|5,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,20
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-12,19
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,09
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
|