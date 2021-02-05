BIST En Aktif Hisseler16:17
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0643
|7,0718
|% -0,90
|Euro
|8,4806
|8,4869
|% -0,74
|Sterlin
|9,6509
|9,6993
|% -0,80
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,83
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% -0,92
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,86
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,00
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,98
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,51
|Çeyrek
|653
|668
|-7,25
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,00
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,43
Seans Raporu 16:17
- 16:33GSDHO Yüzde 6.25 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 699, 650 adet işlem
- 16:31GSDHO Yüzde 7.03 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 069, 523 adet işlem
- 16:29BSOKE Yüzde 5.09 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 927, 317 adet işlem
- 16:28ARMDA Yüzde 5.64 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 298 adet işlem
- 16:27BTCIM Yüzde 6.01 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 691 adet işlem