***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907764
BIST
16:111.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:117,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0533
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:118,4906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0599
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:11408,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,78
|Açılış
|: 408,85
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KRTEK
|11,45
|8.265.734
|% 9,99
|
|SERVE
|21,72
|4.004.148
|% 9,97
|
|ALKA
|21,20
|43.004.690
|% 9,96
|
|ATEKS
|51,85
|12.004.894
|% 9,94
|
|CMENT
|52,00
|1.613.456
|% 9,94
|
|SAMAT
|8,47
|9.860.613
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.778.370
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,90
|1.597.418.465
|% 4,44
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|GARAN
|9,96
|883.297.373
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|TCELL
|16,91
|729.003.616
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|404.934.737
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.101.122
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,69
|471.912.010
|% 5,08
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0795
|7,0809
|% -0,77
|
|Euro
|8,4888
|8,4933
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,6446
|9,6930
|% -0,86
|
|Frank
|7,7912
|7,8382
|% -0,90
|
|Riyal
|1,8779
|1,8874
|% -0,99
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,98
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,51
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,25
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,43
|
Seans Raporu
16:09
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16:20OZBAL
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16:18XU030
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16:18XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 968.00 milyon TL de
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16:18BTCIM
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 955 adet işlem