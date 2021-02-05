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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.02.2021 13:20



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907771


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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 34,54 10.733.931 % 10,00  
RODRG 21,12 5.574.528 % 10,00  
UFUK 20,90 541.491 % 10,00  
DIRIT 9,02 12.047.545 % 10,00  
KRTEK 11,45 8.267.211 % 9,99  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 7,0643 7,0718 % -0,90  
Euro 8,4806 8,4869 % -0,74  
Sterlin 9,6492 9,6976 % -0,81  
Frank 7,7939 7,8409 % -0,86  
Riyal 1,8785 1,8879 % -0,96  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 10,56  
Altın Gr. 409 409 -2,98  
Cumhuriyet 2.707 2.748 -37,00  
Tam 2.696 2.765 -28,02  
Yarım 1.303 1.337 -13,56  
Çeyrek 654 669 -6,77  
Gümüş.Ons 26,61 26,64 0,27  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,04  
B. Petrol 59,41 59,41 0,40  
Seans Raporu 16:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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