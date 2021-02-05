***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907776
BIST
16:191.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:197,0702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0656
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:198,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0650
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:19408,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,93
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.267.211
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.919.522
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,54
|8.880.394
|% -4,93
|
|KOZAL
|127,60
|1.640.771.412
|% 5,02
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|GARAN
|9,96
|889.508.469
|% 0,40
|
|TCELL
|16,92
|778.543.360
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|405.575.807
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.601.723
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,74
|517.686.907
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0643
|7,0718
|% -0,90
|
|Euro
|8,4806
|8,4869
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,6509
|9,6993
|% -0,80
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% -0,92
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|