***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907754
BIST
16:151.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:157,0834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:158,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:15408,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,83
|Açılış
|: 408,81
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TGSAS
|34,54
|10.730.442
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.443
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.265.734
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.860.613
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.778.370
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,90
|1.597.418.465
|% 4,44
|
|SISE
|7,73
|1.174.847.325
|% 0,26
|
|GARAN
|9,96
|883.297.373
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|750.190.045
|% -0,24
|
|TCELL
|16,91
|729.003.616
|% 1,08
|
|ISKPL
|31,32
|489.948.761
|% 9,97
|
|SOKM
|14,39
|179.137.445
|% 3,82
|
|OYAKC
|8,68
|85.816.763
|% 1,28
|
|ESEN
|35,74
|315.597.753
|% 4,99
|
|TURSG
|7,55
|53.845.998
|% 0,53
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0787
|7,0827
|% -0,74
|
|Euro
|8,4864
|8,4919
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,6452
|9,6936
|% -0,85
|
|Frank
|7,7916
|7,8385
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,07
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,68
|
|Yarım
|1.303
|1.338
|-12,42
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|