***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907757
BIST
16:311.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:317,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:318,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:31409,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,17
|Açılış
|: 409,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.959.890
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,62
|29.490.795
|% -5,86
|
|CELHA
|23,48
|9.098.503
|% -5,17
|
|KOZAL
|129,80
|1.923.501.643
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|901.778.397
|% 0,50
|
|TCELL
|16,91
|822.326.600
|% 1,08
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|408.307.486
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|566.182.038
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,49
|492.675.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0535
|7,0581
|% -1,09
|
|Euro
|8,4715
|8,4766
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6620
|9,7104
|% -0,68
|
|Frank
|7,8068
|7,8538
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% -0,78
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,63
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|-40,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,35
|59,35
|0,34
|