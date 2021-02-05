***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907766
BIST
16:391.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:397,0558
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0800
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:398,4782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0723
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:39409,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,20
|Açılış
|: 409,26
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:37
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.465.937
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.993.008
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,50
|29.570.716
|% -6,25
|
|CELHA
|23,46
|9.162.901
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,80
|2.020.972.003
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|903.999.720
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|832.197.852
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|408.764.427
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|547.515.386
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,72
|575.123.862
|% 6,25
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0511
|7,0550
|% -1,13
|
|Euro
|8,4752
|8,4836
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6559
|9,7043
|% -0,74
|
|Frank
|7,8029
|7,8500
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8792
|1,8886
|% -0,92
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
16:37
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16:51POLTK
Yüzde 5.31 oranında artışla 400.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 074 adet işlem
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16:49AKSEN
Yüzde 4.38 oranında artışla 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 695, 352 adet işlem
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.74 ) 1, 640
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16:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, GSDHO
-
16:48XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 19, 855.00 milyon TL de