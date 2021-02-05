***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907770
BIST
16:451.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:457,0665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0693
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:458,4860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0645
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:45409,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,54
|Açılış
|: 409,09
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|RODRG
|21,12
|5.587.833
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.740.839
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.500.997
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|10.027.210
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,70
|30.038.781
|% -5,59
|
|CELHA
|23,50
|9.331.440
|% -5,09
|
|KOZAL
|129,60
|2.123.579.861
|% 6,67
|
|SISE
|7,73
|1.191.942.258
|% 0,26
|
|GARAN
|9,97
|914.803.327
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|865.790.928
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|790.764.020
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,50
|596.171.426
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,73
|611.529.782
|% 6,64
|
|TSKB
|1,86
|417.805.692
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,10
|790.764.020
|% -0,24
|
|SISE
|7,73
|1.191.942.258
|% 0,26
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0593
|7,0665
|% -0,97
|
|Euro
|8,4797
|8,4860
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,6427
|9,6910
|% -0,88
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -1,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|9,20
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.703
|2.771
|-21,38
|
|Yarım
|1.306
|1.341
|-10,34
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,17
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|0,46
|
Seans Raporu
16:45
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-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 358
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EKIZ, TGSAS, KRTEK, CMENT, MIPAZ, TACTR, ATEKS, HATEK, DIRIT
-
16:53
ATEKS, BURVA, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
SAMAT, DITAS, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem