***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 10:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908091
BIST
11:501.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:507,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:508,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:50411,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,76
|Açılış
|: 411,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YKGYO
|5,94
|10.469.371
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.432.504
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.923
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,76
|128.641.516
|% -8,38
|
|IDEAS
|22,00
|8.371.124
|% -7,56
|
|KOZAL
|131,00
|1.045.728.330
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|465.465.028
|% 0,10
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,49
|322.862.235
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.376.827
|% 3,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0706
|7,0726
|% 0,23
|
|Euro
|8,5125
|8,5152
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6731
|9,7216
|% 0,08
|
|Frank
|7,8270
|7,8741
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:50
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12:06SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 880 adet işlem
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 623
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12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, EKGYO
-
12:04XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
-
12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem