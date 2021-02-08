***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 15:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908190
BIST
15:171.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:177,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0576
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:178,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:17416,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,92
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:17
|JANTS
|552,30
|52.820.389
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.372.307
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.606.682.693
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|893.067.398
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|565.749.172
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.901.503
|% 1,37
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1111
|7,1140
|% 0,82
|
|Euro
|8,5527
|8,5583
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7655
|% 0,53
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8917
|1,9012
|% 0,86
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|7,51
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,92
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.751
|2.821
|58,34
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,22
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
15:17
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15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
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15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.07 ) 1, 339
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, DIRIT, GOLTS, MAKTK, YKGYO, AYES, TGSAS, ALCAR, DITAS, KRTEK
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15:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, CMENT, DOHOL, SANFM, SNKRN