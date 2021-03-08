***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916070
BIST
17:261.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,22
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:267,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1325
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:269,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1295
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:26417,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 6,37
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:26
|TRILC
|12,10
|6.187.565
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.454.607
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.840.058
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|YESIL
|135,20
|70.532.482
|% -7,46
|
|GARAN
|9,01
|1.875.482.011
|% -2,59
|
|PETKM
|6,20
|1.855.711.272
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,28
|1.238.546.015
|% -0,27
|
|KOZAL
|132,50
|1.205.146.844
|% 2,79
|
|THYAO
|14,64
|1.132.104.699
|% -0,95
|
|PETKM
|6,20
|1.855.711.272
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,40
|659.124.464
|% -2,44
|
|GARAN
|9,01
|1.875.482.011
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|970.893.793
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,28
|1.238.546.015
|% -0,27
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6618
|7,6645
|% 1,76
|
|Euro
|9,1011
|9,1095
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,5914
|10,6446
|% 1,86
|
|Frank
|8,1872
|8,2365
|% 1,60
|
|Riyal
|2,0389
|2,0491
|% 1,85
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-8,75
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,55
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,86
|68,86
|-0,50
|