***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916073
BIST
17:271.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:277,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1152
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:279,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:27417,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,30
|Açılış
|: 417,58
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VKFYO
|8,91
|49.446.080
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.285
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.840.058
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|GARAN
|9,02
|1.856.250.423
|% -2,49
|
|PETKM
|6,18
|1.841.900.284
|% 2,66
|
|KRDMD
|7,25
|1.224.527.465
|% -0,68
|
|KOZAL
|132,40
|1.194.537.945
|% 2,72
|
|THYAO
|14,66
|1.126.003.676
|% -0,81
|
|PETKM
|6,18
|1.841.900.284
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,40
|658.762.166
|% -2,44
|
|GARAN
|9,02
|1.856.250.423
|% -2,49
|
|HALKB
|5,41
|966.534.711
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,25
|1.224.527.465
|% -0,68
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6634
|7,6685
|% 1,81
|
|Euro
|9,1037
|9,1118
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5885
|10,6416
|% 1,83
|
|Frank
|8,1858
|8,2351
|% 1,59
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 1,82
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,39
|