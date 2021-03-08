***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916075
BIST
17:271.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:277,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1213
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:279,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1157
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:27417,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,30
|Açılış
|: 417,58
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TRILC
|12,10
|3.156.382
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.446.971
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.840.058
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|KOZAL
|132,20
|1.199.265.012
|% 2,56
|
|THYAO
|14,65
|1.127.302.111
|% -0,88
|
|HALKB
|5,41
|967.966.066
|% 0,37
|
|INDES
|35,20
|897.441.282
|% 8,11
|
|TUPRS
|107,80
|874.090.002
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,40
|658.967.473
|% -2,44
|
|HALKB
|5,41
|967.966.066
|% 0,37
|
|VAKBN
|4,22
|626.309.276
|% -0,94
|
|ODAS
|3,92
|300.415.489
|% 0,26
|
|CEMAS
|1,58
|109.509.347
|% 0,64
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6634
|7,6685
|% 1,81
|
|Euro
|9,1037
|9,1118
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5894
|10,6425
|% 1,84
|
|Frank
|8,1865
|8,2358
|% 1,60
|
|Riyal
|2,0389
|2,0492
|% 1,86
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,22
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,28
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,04
|69,04
|-0,32
|
Seans Raporu
17:25
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17:40ATAGY
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