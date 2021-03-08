***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916096
BIST
10:101.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.538
10:107,6864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0660
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:109,1278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0682
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:10419,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,32
|Açılış
|: 419,64
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:08
|TRILC
|13,31
|47.104
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|14.801.025
|% 9,99
|
|VAKKO
|11,93
|16.245.433
|% 9,95
|
|DIRIT
|8,84
|465.541
|% 9,95
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|ISGSY
|23,00
|874.090
|% -4,17
|
|MAALT
|245,00
|336.758
|% -3,92
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|COSMO
|10,60
|38.075
|% -3,64
|
|PETKM
|6,21
|124.175.857
|% -0,32
|
|BIMAS
|68,10
|122.146.835
|% 1,87
|
|KOZAL
|133,20
|88.513.946
|% 0,30
|
|THYAO
|14,76
|68.074.331
|% 0,75
|
|GOZDE
|8,76
|55.072.421
|% 6,70
|
|PETKM
|6,21
|124.175.857
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,39
|42.878.505
|% 0,84
|
|ODAS
|3,93
|46.899.353
|% 0,51
|
|BJKAS
|4,79
|53.913.468
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,38
|9.438.563
|% 0,73
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6819
|7,6865
|% -0,85
|
|Euro
|9,1176
|9,1294
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,6329
|10,6862
|% -0,29
|
|Frank
|8,2060
|8,2554
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0489
|2,0591
|% -0,38
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|13,03
|
|Altın Gr.
|419
|420
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|-0,37
|