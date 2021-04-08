***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925377
BIST
12:061.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:068,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:069,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0254
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:06457,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 457,26
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:04
|TUREX
|14,52
|187.656
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.746.184
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|365.910
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|129.698.721
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.242.181
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|9.267.846
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,97
|477.762.630
|% 7,87
|
|EREGL
|16,18
|409.810.100
|% 2,15
|
|KRDMD
|7,44
|250.851.708
|% 0,13
|
|JANTS
|853,60
|229.303.390
|% 0,42
|
|RTALB
|31,38
|187.153.951
|% 5,30
|
|ITTFH
|2,88
|182.758.681
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,93
|92.838.036
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,29
|154.804.706
|% -2,08
|
|GSRAY
|3,90
|177.926.605
|% 4,84
|
|BJKAS
|10,97
|477.762.630
|% 7,87
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1459
|% 0,16
|
|Euro
|9,6861
|9,6931
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,1389
|11,1947
|% -0,02
|
|Frank
|8,7637
|8,8165
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1660
|2,1768
|% 0,15
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|