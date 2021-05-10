***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935782
BIST
16:511.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,58
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:518,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:5110,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:51489,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,32
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:50
|INVEO
|132,00
|106.584.189
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.341.921
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.647.538
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.033.457
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,14
|59.864.149
|% -6,40
|
|DEVA
|29,70
|108.092.539
|% -5,71
|
|GARAN
|7,76
|1.232.862.869
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.103.421
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|827.706.085
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,20
|767.752.056
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,63
|742.481.285
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,14
|405.619.646
|% 0,47
|
|GARAN
|7,76
|1.232.862.869
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.103.421
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,88
|228.255.224
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|281.590.293
|% 3,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2555
|8,2578
|% 0,29
|
|Euro
|10,0207
|10,0711
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,6231
|11,6814
|% 1,24
|
|Frank
|9,1366
|9,1917
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|10,10
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|0,10
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|0,53
|