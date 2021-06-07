***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 20:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940838
BIST
11:301.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:308,6121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:3010,4909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0139
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:30523,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,67
|Açılış
|: 523,26
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ATATP
|31,94
|8.922.024
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.040.965
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.458.730
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|SAYAS
|29,42
|5.669.097
|% 7,53
|
|YAYLA
|3,92
|7.383.978
|% -7,33
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,04
|9.828.628
|% -6,49
|
|FRIGO
|20,64
|7.939.861
|% -4,80
|
|NTHOL
|5,24
|50.696.302
|% -4,55
|
|GARAN
|8,28
|435.852.327
|% -0,12
|
|THYAO
|14,30
|342.468.394
|% 0,14
|
|SASA
|34,78
|333.120.567
|% 2,96
|
|KOZAL
|127,00
|329.269.187
|% 1,36
|
|SISE
|8,21
|293.910.097
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|178.194.053
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|435.852.327
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,98
|96.799.726
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,20
|46.811.555
|% 0,84
|
|SISE
|8,21
|293.910.097
|% 0,24
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6110
|8,6121
|% -0,01
|
|Euro
|10,4849
|10,4909
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1209
|12,1816
|% -0,43
|
|Frank
|9,5440
|9,6015
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2870
|2,2985
|% -0,11
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,24
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,64
|
Seans Raporu
11:30
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