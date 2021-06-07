***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 20:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940847
BIST
10:221.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.446
10:228,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:2210,4917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0131
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4867
10:22525,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,43
|Açılış
|: 525,34
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ATATP
|31,94
|6.365.163
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.733.389
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|355.142
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|METUR
|20,70
|4.126.964
|% -8,00
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|EPLAS
|28,74
|890.890
|% -4,90
|
|OSMEN
|26,22
|379.527
|% -4,24
|
|GARAN
|8,31
|206.705.983
|% 0,24
|
|THYAO
|14,32
|152.568.549
|% 0,28
|
|SISE
|8,22
|110.657.090
|% 0,37
|
|KOZAL
|125,10
|99.948.138
|% -0,16
|
|SASA
|34,56
|96.996.342
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,26
|71.630.872
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,20
|32.912.770
|% 0,84
|
|GARAN
|8,31
|206.705.983
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,00
|34.093.408
|% 0,50
|
|SISE
|8,22
|110.657.090
|% 0,37
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6140
|8,6155
|% 0,03
|
|Euro
|10,4867
|10,4917
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,1759
|12,2370
|% 0,03
|
|Frank
|9,5689
|9,6266
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 0,14
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-2,64
|
|Altın Gr.
|526
|526
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-0,38
|