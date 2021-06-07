***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 20:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940850
BIST
10:231.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.446
10:238,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,6122
10:2310,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0123
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4867
10:23525,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 525,37
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
525,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ATATP
|31,94
|6.365.163
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.733.389
|% 9,99
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|GOZDE
|6,25
|24.379.140
|% 5,04
|
|YAYLA
|3,91
|1.391.239
|% -7,57
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|OSMEN
|26,22
|379.527
|% -4,24
|
|MERIT
|211,30
|376.959
|% -3,52
|
|DIRIT
|5,36
|62.637
|% -3,25
|
|KOZAL
|125,10
|99.948.138
|% -0,16
|
|JANTS
|95,50
|43.751.228
|% 2,69
|
|TAVHL
|25,96
|39.182.917
|% 0,46
|
|HALKB
|4,98
|38.191.734
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,00
|34.093.408
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,20
|32.912.770
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,00
|34.093.408
|% 0,50
|
|CEMAS
|1,31
|12.954.406
|% 2,34
|
|HALKB
|4,98
|38.191.734
|% 1,22
|
|GOZDE
|6,25
|24.379.140
|% 5,04
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6147
|8,6179
|% 0,06
|
|Euro
|10,4874
|10,4941
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1558
|12,2167
|% -0,14
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2921
|2,3036
|% 0,11
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,26
|
|Altın Gr.
|526
|526
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,48
|
Seans Raporu
10:21
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10:34XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 2, 021.00 milyon TL de
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10:33GOZDE
Yüzde 4.20 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 231 adet işlem
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10:32ATATP
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 007 adet işlem
-
10:31GOZDE
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 946, 789 adet işlem
-
10:30GOZDE
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 887, 597 adet işlem