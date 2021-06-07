***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 20:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940855
BIST
16:401.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:408,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:4010,4805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:40523,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,81
|Açılış
|: 523,12
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ATATP
|31,94
|22.934.325
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.383.008
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|73.166.194
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|19.326.404
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,90
|18.119.070
|% -7,80
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.714.499
|% -6,74
|
|GARAN
|8,32
|888.142.625
|% 0,36
|
|KOZAL
|127,60
|809.288.640
|% 1,84
|
|THYAO
|14,34
|722.096.887
|% 0,42
|
|SASA
|34,48
|450.171.872
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,27
|433.841.452
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,27
|433.841.452
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|226.112.657
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|888.142.625
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,19
|115.070.125
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|111.134.158
|% 2,16
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5987
|8,5997
|% -0,15
|
|Euro
|10,4763
|10,4805
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,1193
|12,1801
|% -0,44
|
|Frank
|9,5512
|9,6087
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2870
|2,2984
|% -0,12
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,85
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.534
|-5,62
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-2,72
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|-0,27
|
Seans Raporu
16:40
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16:52ITTFH
Yüzde 5.99 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 470, 205 adet işlem
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16:51YGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 044, 517 adet işlem
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16:50MTRYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 713 adet işlem
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16:49XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 10, 443.00 milyon TL de
-
16:47DAGI
Yüzde 4.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 775, 999 adet işlem