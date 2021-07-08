***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948514
BIST
13:421.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:428,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4210,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0633
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:42506,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 506,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TUREX
|11,57
|10.903.522
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.111.358
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.377.698
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.324.585
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|61.465.819
|% -8,70
|
|SANEL
|4,72
|3.403.031
|% -6,53
|
|ERBOS
|127,10
|76.049.835
|% -5,99
|
|THYAO
|13,67
|388.978.008
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|374.819.723
|% -1,03
|
|PETKM
|5,35
|274.233.245
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|260.998.152
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,04
|223.372.907
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,88
|122.648.555
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|141.319.152
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|274.233.245
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|64.597.804
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|94.613.535
|% -3,47
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6985
|% 0,15
|
|Euro
|10,2971
|10,3138
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9211
|11,9809
|% -0,26
|
|Frank
|9,4320
|9,4888
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,05
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,77
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.329
|3.415
|8,26
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|4,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,62
|