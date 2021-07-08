***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948516
BIST
13:421.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:428,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4210,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0848
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:42506,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 506,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TUREX
|11,57
|10.900.756
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.093.361
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.368.887
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.322.773
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|60.893.170
|% -8,70
|
|ERBOS
|126,90
|75.652.571
|% -6,14
|
|SANEL
|4,75
|3.401.118
|% -5,94
|
|THYAO
|13,67
|388.568.105
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|374.695.956
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|274.189.255
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,10
|260.923.864
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,04
|223.024.261
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,88
|122.643.980
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|141.238.758
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|274.189.255
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|64.597.522
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|94.564.204
|% -3,96
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6972
|% 0,14
|
|Euro
|10,2840
|10,3353
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4387
|9,4956
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 0,13
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,72
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.328
|3.414
|7,67
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|3,71
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|