***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948517
BIST
14:101.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,16
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:108,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:1010,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0842
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:10507,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 507,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TUREX
|11,57
|11.039.469
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.322.305
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.393.244
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.352.090
|% -9,95
|
|SANEL
|4,60
|3.929.373
|% -8,91
|
|KATMR
|3,15
|64.013.179
|% -8,70
|
|ERBOS
|126,00
|80.639.117
|% -6,80
|
|THYAO
|13,67
|413.348.237
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|385.108.348
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,10
|281.724.919
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|277.359.618
|% -0,19
|
|BIOEN
|27,90
|227.824.117
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,89
|123.187.696
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,25
|143.431.552
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|277.359.618
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|65.152.511
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|95.536.026
|% -3,96
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6935
|% 0,09
|
|Euro
|10,3069
|10,3347
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9417
|12,0016
|% -0,08
|
|Frank
|9,4441
|9,5010
|% 1,07
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 0,12
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,85
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.346
|3.433
|25,97
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,56
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|