***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948519
BIST
13:411.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:418,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4110,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0848
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:41506,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 506,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TUREX
|11,57
|10.899.137
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.048.849
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|PINSU
|7,52
|8.207.770
|% 6,97
|
|SNGYO
|4,23
|14.368.887
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.322.773
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|60.316.019
|% -8,70
|
|EMKEL
|2,22
|15.538.351
|% -6,33
|
|ERBOS
|126,80
|75.011.854
|% -6,21
|
|THYAO
|13,67
|386.741.654
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|370.603.369
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|274.174.965
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|259.881.990
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,02
|222.648.817
|% 5,02
|
|EKGYO
|1,88
|122.558.598
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|141.187.262
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|274.174.965
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|64.436.978
|% -0,78
|
|ODAS
|1,93
|91.215.020
|% -4,46
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6972
|% 0,14
|
|Euro
|10,2840
|10,3353
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9264
|11,9862
|% -0,21
|
|Frank
|9,4378
|9,4947
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% 0,10
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|9,28
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.332
|3.418
|11,41
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|5,52
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-0,68
|