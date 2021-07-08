***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948521
BIST
14:101.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,16
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:108,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:1010,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0842
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:10507,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,88
|Açılış
|: 507,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TUREX
|11,57
|11.042.003
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.329.529
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.393.328
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.352.090
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|64.070.526
|% -8,70
|
|SANEL
|4,63
|3.943.828
|% -8,32
|
|ERBOS
|126,00
|81.456.933
|% -6,80
|
|THYAO
|13,68
|413.358.408
|% -1,23
|
|GARAN
|8,64
|385.108.443
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,11
|281.725.502
|% -0,56
|
|PETKM
|5,36
|277.401.077
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,92
|227.856.264
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,88
|123.264.388
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|143.445.188
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|277.401.077
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.169.997
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|95.536.026
|% -3,96
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6935
|% 0,09
|
|Euro
|10,3069
|10,3347
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9412
|12,0011
|% -0,09
|
|Frank
|9,4375
|9,4944
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,91
|
|Altın Gr.
|507
|508
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|17,31
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|8,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,46
|