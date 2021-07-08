***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948518
BIST
16:111.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:118,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1110,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:11507,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,52
|Açılış
|: 507,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|TUREX
|11,57
|11.442.418
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|26.649.505
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.863.307
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|78.426.036
|% -9,57
|
|ERBOS
|123,30
|114.792.487
|% -8,80
|
|GARAN
|8,64
|581.224.637
|% -1,03
|
|THYAO
|13,73
|534.715.360
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|443.132.777
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|356.050.194
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,32
|275.199.960
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,88
|199.433.973
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.778.557
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|581.224.637
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|356.050.194
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|443.132.777
|% -0,56
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9249
|11,9847
|% -0,23
|
|Frank
|9,4485
|9,5054
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,79
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|23,02
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,14
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
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