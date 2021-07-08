***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 13:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948523
BIST
14:531.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,57
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:538,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:5310,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0550
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:53507,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,25
|Açılış
|: 507,02
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:53
|TUREX
|11,57
|11.207.859
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.569.275
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.415.227
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.470.427
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|4.052.089
|% -8,51
|
|KATMR
|3,16
|65.740.468
|% -8,41
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,69
|442.001.556
|% -1,16
|
|GARAN
|8,63
|408.900.990
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,18
|391.912.975
|% 0,42
|
|PETKM
|5,37
|304.925.274
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,26
|239.854.236
|% 5,92
|
|EKGYO
|1,88
|155.435.112
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|165.252.306
|% -0,88
|
|PETKM
|5,37
|304.925.274
|% 0,19
|
|TSKB
|1,27
|71.147.272
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,18
|391.912.975
|% 0,42
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6898
|% 0,05
|
|Euro
|10,3005
|10,3055
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9249
|11,9847
|% -0,23
|
|Frank
|9,4360
|9,4928
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|9,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|13,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,86
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,61
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,36
|
Seans Raporu
14:53
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