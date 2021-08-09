***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955860
BIST
11:271.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:278,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
11:2710,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0399
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
11:27486,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,09
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SELGD
|5,61
|6.241.870
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|21.633.172
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.450.178
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.704.178
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.633.021
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.412.835
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,01
|13.050.456
|% -6,71
|
|DAGHL
|16,12
|13.598.317
|% -5,45
|
|DNISI
|12,47
|5.384.749
|% -5,17
|
|SISE
|8,26
|492.145.857
|% 3,25
|
|GARAN
|9,31
|358.669.879
|% 0,87
|
|GENIL
|13,56
|326.610.488
|% 4,31
|
|KRDMD
|8,04
|263.458.949
|% 0,50
|
|THYAO
|12,88
|182.620.560
|% 0,39
|
|SISE
|8,26
|492.145.857
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|119.181.431
|% 0,81
|
|GARAN
|9,31
|358.669.879
|% 0,87
|
|KRDMD
|8,04
|263.458.949
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,49
|159.499.623
|% 1,10
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6509
|8,6522
|% 0,42
|
|Euro
|10,1870
|10,1946
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9535
|12,0135
|% 0,32
|
|Frank
|9,4069
|9,4636
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,43
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-16,77
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
11:27
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