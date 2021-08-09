***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955861
BIST
11:211.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
11:218,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0441
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6699
En Düşük
8,6105
11:2110,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0519
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2070
En Düşük
10,1261
11:21485,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,91
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SELGD
|5,61
|6.241.466
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.408.682
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|21.522.029
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.691.454
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|15.584.618
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.409.679
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|ISGSY
|10,01
|11.925.741
|% -6,71
|
|DNISI
|12,40
|5.331.398
|% -5,70
|
|DAGHL
|16,17
|13.450.869
|% -5,16
|
|SISE
|8,25
|481.652.171
|% 3,13
|
|GARAN
|9,33
|349.198.682
|% 1,08
|
|GENIL
|13,57
|324.912.618
|% 4,38
|
|KRDMD
|8,04
|261.585.443
|% 0,50
|
|THYAO
|12,89
|181.624.017
|% 0,47
|
|SISE
|8,25
|481.652.171
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,48
|118.921.856
|% 0,40
|
|GARAN
|9,33
|349.198.682
|% 1,08
|
|KRDMD
|8,04
|261.585.443
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,50
|157.350.005
|% 1,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6579
|8,6597
|% 0,51
|
|Euro
|10,1961
|10,2066
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0113
|% 0,30
|
|Frank
|9,4051
|9,4617
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2999
|2,3114
|% 0,40
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-16,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-2,47
|