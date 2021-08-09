***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955874
BIST
12:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:148,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1410,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0452
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:14485,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,80
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SELGD
|5,61
|6.384.324
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,29
|22.015.628
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.907.261
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.202.316
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.560.066
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|28.598.110
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|KRONT
|46,40
|17.889.440
|% -6,53
|
|DNISI
|12,30
|9.029.220
|% -6,46
|
|SISE
|8,24
|573.968.060
|% 3,00
|
|GARAN
|9,30
|473.017.514
|% 0,76
|
|GENIL
|13,76
|402.642.213
|% 5,85
|
|KRDMD
|8,01
|350.569.346
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|263.645.317
|% 0,31
|
|SISE
|8,24
|573.968.060
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,49
|157.619.207
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|473.017.514
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|350.569.346
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|185.941.972
|% 1,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6551
|8,6581
|% 0,49
|
|Euro
|10,1693
|10,1999
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9642
|12,0242
|% 0,41
|
|Frank
|9,3978
|9,4544
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2987
|2,3103
|% 0,36
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-19,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-2,84
|
Seans Raporu
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