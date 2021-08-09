***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955862
BIST
15:091.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:098,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:0910,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:09485,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,76
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SELGD
|5,61
|13.968.562
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.147.599
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.366.827
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|28.032.922
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|8.995.794
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|89.491.754
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.905.117
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,73
|44.779.740
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,69
|25.498.044
|% -7,98
|
|DNISI
|12,21
|15.838.077
|% -7,15
|
|SISE
|8,24
|955.800.230
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|891.613.782
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|577.818.117
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.147.599
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|462.498.801
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|399.955.294
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|430.408.992
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|955.800.230
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|891.613.782
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|577.818.117
|% 0,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6375
|% 0,25
|
|Euro
|10,1697
|10,1757
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,36
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2976
|2,3091
|% 0,30
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
15:09
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15:20EDIP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 474 adet işlem
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15:19DAGHL
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 967 adet işlem
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15:18XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 8, 910.00 milyon TL de
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15:18ISGSY
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 493, 243 adet işlem
-
15:17ISGSY
Yüzde -9.41 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 095 adet işlem