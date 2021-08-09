***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955872
BIST
12:471.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:478,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0503
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:4710,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0676
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2223
En Düşük
10,1261
12:47485,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,86
|Açılış
|: 485,67
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|SELGD
|5,61
|6.588.657
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|22.811.360
|% 9,99
|
|IDGYO
|5,29
|22.248.711
|% 9,98
|
|SANKO
|11,35
|16.915.970
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.025.027
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.618.320
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|33.523.702
|% -8,67
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DAGHL
|15,84
|19.630.214
|% -7,10
|
|DNISI
|12,24
|12.075.431
|% -6,92
|
|SISE
|8,28
|703.459.551
|% 3,50
|
|GARAN
|9,30
|519.298.354
|% 0,76
|
|GENIL
|14,17
|503.025.667
|% 9,00
|
|KRDMD
|8,03
|373.002.768
|% 0,37
|
|THYAO
|12,86
|280.327.026
|% 0,23
|
|SISE
|8,28
|703.459.551
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,48
|171.114.968
|% 0,40
|
|GARAN
|9,30
|519.298.354
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,03
|373.002.768
|% 0,37
|
|GENIL
|14,17
|503.025.667
|% 9,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6659
|% 0,58
|
|Euro
|10,1921
|10,2223
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9962
|12,0563
|% 0,67
|
|Frank
|9,4148
|9,4715
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% 0,53
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,18
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|-29,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-28,72
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,89
|
|Çeyrek
|776
|793
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-2,72
|