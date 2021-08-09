***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955878
BIST
12:261.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:268,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:2610,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0479
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:26485,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,01
|Açılış
|: 485,51
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SELGD
|5,61
|6.418.484
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.858.993
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.092.788
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|6.001.547
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.312.592
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.584.956
|% -9,93
|
|DNISI
|11,99
|10.874.675
|% -8,82
|
|ISGSY
|9,80
|30.110.860
|% -8,67
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DAGHL
|16,02
|17.694.563
|% -6,04
|
|SISE
|8,26
|617.231.441
|% 3,25
|
|GARAN
|9,30
|482.025.027
|% 0,76
|
|GENIL
|14,02
|439.668.267
|% 7,85
|
|KRDMD
|8,01
|351.933.715
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|270.139.928
|% 0,31
|
|SISE
|8,26
|617.231.441
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|160.829.981
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|482.025.027
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|351.933.715
|% 0,12
|
|GENIL
|14,02
|439.668.267
|% 7,85
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6549
|8,6617
|% 0,54
|
|Euro
|10,1694
|10,2026
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,9833
|12,0434
|% 0,57
|
|Frank
|9,4076
|9,4642
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3013
|2,3128
|% 0,46
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,75
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,34
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,35
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-2,79
|
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