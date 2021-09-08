***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 17:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962765
BIST
13:221.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:228,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:2210,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:22488,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,00
|Açılış
|: 488,68
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ORCAY
|14,33
|139.710.602
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.236.385
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.401.036
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.096.954
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|IHLAS
|0,59
|30.103.003
|% -3,28
|
|GARAN
|9,44
|859.200.931
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,52
|365.846.042
|% -0,40
|
|HALKB
|4,76
|282.423.333
|% 1,93
|
|KRDMD
|7,26
|268.663.342
|% 0,00
|
|THYAO
|12,43
|266.631.217
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,52
|365.846.042
|% -0,40
|
|GARAN
|9,44
|859.200.931
|% 0,32
|
|HALKB
|4,76
|282.423.333
|% 1,93
|
|IHLAS
|0,59
|30.103.003
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,26
|268.663.342
|% 0,00
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4628
|8,4658
|% 0,04
|
|Euro
|10,0285
|10,0371
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6629
|11,7214
|% 0,41
|
|Frank
|9,1706
|9,2258
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2500
|2,2612
|% 0,05
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,90
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,41
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,45
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,19
|