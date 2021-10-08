***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968499
BIST
12:181.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:188,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1810,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0398
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:18503,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,33
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:18
|PKENT
|3.520,00
|25.732.737
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.286.000
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,54
|2.670.229
|% 8,61
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.058.842
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.675.946
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.416
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|514.708.863
|% -0,48
|
|SASA
|27,10
|505.917.598
|% 1,42
|
|THYAO
|14,22
|499.489.128
|% 0,71
|
|GARAN
|9,38
|418.592.111
|% -0,11
|
|EREGL
|16,93
|259.619.990
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,79
|252.468.439
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|235.559.210
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|514.708.863
|% -0,48
|
|ODAS
|1,45
|97.238.560
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,59
|154.323.996
|% 0,39
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9185
|8,9224
|% 0,53
|
|Euro
|10,3072
|10,3151
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,1031
|12,1638
|% 0,53
|
|Frank
|9,5527
|9,6102
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3712
|2,3831
|% 0,55
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|