***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968500
BIST
12:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:178,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:1710,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:17504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,60
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:17
|PKENT
|3.520,00
|25.676.417
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.218.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.663.886
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,78
|38.519.185
|% 6,13
|
|SEYKM
|14,58
|2.056.247
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.666.882
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.936.354
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,19
|511.014.022
|% -0,64
|
|SASA
|27,10
|502.601.956
|% 1,42
|
|THYAO
|14,22
|493.856.776
|% 0,71
|
|GARAN
|9,38
|417.026.375
|% -0,11
|
|EREGL
|16,93
|259.072.992
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,79
|233.297.659
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|235.411.339
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|511.014.022
|% -0,64
|
|ODAS
|1,46
|97.099.308
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,58
|154.243.760
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9167
|8,9205
|% 0,51
|
|Euro
|10,3066
|10,3134
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,1034
|12,1641
|% 0,53
|
|Frank
|9,5558
|9,6133
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3717
|2,3836
|% 0,57
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,92
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|44,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,57
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|1,72
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|