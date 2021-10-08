***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968504
BIST
12:061.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:068,9201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0610,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:06504,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,12
|Açılış
|: 504,79
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.506
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.625.675
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,86
|38.004.571
|% 6,54
|
|SEYKM
|14,58
|2.048.417
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.644.008
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.922.074
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|510.323.122
|% -0,48
|
|SASA
|27,24
|487.499.961
|% 1,95
|
|THYAO
|14,28
|473.507.616
|% 1,13
|
|GARAN
|9,39
|409.758.238
|% 0,00
|
|EREGL
|16,94
|251.942.610
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,79
|232.104.380
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|234.533.043
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|510.323.122
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.014.587
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.080.741
|% 0,39
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9173
|8,9201
|% 0,51
|
|Euro
|10,3080
|10,3127
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1156
|12,1763
|% 0,63
|
|Frank
|9,5691
|9,6268
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3752
|2,3871
|% 0,72
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,34
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|