***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968507
BIST
12:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:058,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0492
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0510,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0405
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:05504,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,12
|Açılış
|: 504,79
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:04
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.487
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.617.870
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,01
|23.508.878
|% 6,35
|
|SEYKM
|14,58
|2.046.711
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.642.972
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.902.883
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|506.030.027
|% -0,32
|
|SASA
|27,26
|486.745.077
|% 2,02
|
|THYAO
|14,27
|457.941.064
|% 1,06
|
|GARAN
|9,38
|407.093.026
|% -0,11
|
|EREGL
|16,91
|245.797.644
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|208.421.138
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|233.788.498
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|506.030.027
|% -0,32
|
|ODAS
|1,46
|96.708.873
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,58
|153.662.767
|% 0,00
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9195
|8,9227
|% 0,54
|
|Euro
|10,3110
|10,3141
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0888
|12,1494
|% 0,41
|
|Frank
|9,5461
|9,6036
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3706
|2,3825
|% 0,53
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|