***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968509
BIST
11:161.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:168,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0832
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:1610,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0725
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:16506,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,53
|Açılış
|: 506,20
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MERIT
|19,16
|1.120.304
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.895.059
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,56
|2.419.805
|% 8,68
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|7.695.736
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.900.416
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.300.540
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.577.899
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,62
|372.012.585
|% 3,37
|
|PETKM
|6,16
|371.067.158
|% -1,12
|
|GARAN
|9,36
|303.711.712
|% -0,32
|
|THYAO
|14,17
|301.026.696
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,38
|221.257.638
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|221.257.638
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|371.067.158
|% -1,12
|
|ODAS
|1,47
|59.947.726
|% 1,38
|
|GARAN
|9,36
|303.711.712
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.627.952
|% -0,56
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9489
|8,9545
|% 0,90
|
|Euro
|10,3326
|10,3402
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,1332
|12,1940
|% 0,78
|
|Frank
|9,5868
|9,6446
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3807
|2,3926
|% 0,95
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,06
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|1,20
|
Seans Raporu
11:15
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