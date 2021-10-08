***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968512
BIST
12:031.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:038,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0310,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:03504,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,78
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.487
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,62
|2.616.479
|% 8,88
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.029.390
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.642.454
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.850.800
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|505.706.691
|% -0,32
|
|SASA
|27,26
|485.269.360
|% 2,02
|
|THYAO
|14,26
|443.571.862
|% 0,99
|
|GARAN
|9,38
|402.652.081
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|245.413.457
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,79
|206.913.383
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|233.754.915
|% -0,42
|
|PETKM
|6,21
|505.706.691
|% -0,32
|
|ODAS
|1,46
|96.686.990
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|145.299.258
|% 0,78
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9176
|8,9246
|% 0,56
|
|Euro
|10,3106
|10,3190
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0955
|12,1562
|% 0,46
|
|Frank
|9,5502
|9,6077
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3715
|2,3834
|% 0,57
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,21
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|