***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968523
BIST
11:571.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:578,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:5710,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0492
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:57503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 503,38
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:57
|PKENT
|3.520,00
|25.546.177
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.276
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.572.588
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,84
|37.059.342
|% 6,44
|
|SEYKM
|14,58
|2.017.376
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.638.483
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.837.960
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|SASA
|27,24
|477.436.271
|% 1,95
|
|THYAO
|14,25
|425.250.387
|% 0,92
|
|GARAN
|9,38
|398.849.675
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|243.027.072
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,38
|233.441.679
|% -0,42
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,78
|128.836.109
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|96.630.514
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|141.848.483
|% 0,78
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9215
|8,9243
|% 0,56
|
|Euro
|10,3115
|10,3245
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,1052
|12,1660
|% 0,55
|
|Frank
|9,5593
|9,6169
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3728
|2,3847
|% 0,62
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|