***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968525
BIST
11:571.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:578,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:5710,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0391
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:57503,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,78
|Açılış
|: 503,45
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PKENT
|3.520,00
|25.546.177
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.276
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.572.588
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,84
|37.059.342
|% 6,44
|
|SEYKM
|14,58
|2.017.376
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.638.483
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.837.960
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|SASA
|27,24
|477.436.271
|% 1,95
|
|THYAO
|14,25
|425.250.387
|% 0,92
|
|GARAN
|9,38
|398.849.675
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|243.027.072
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,38
|233.441.679
|% -0,42
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,78
|128.836.109
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|96.630.514
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|141.848.483
|% 0,78
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9269
|8,9288
|% 0,61
|
|Euro
|10,3170
|10,3211
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0977
|12,1583
|% 0,48
|
|Frank
|9,5546
|9,6121
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,58
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,34
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|