***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968526
BIST
11:281.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:288,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2810,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0474
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:28505,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,53
|Açılış
|: 505,19
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:28
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.519,00
|25.028.778
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,70
|2.497.161
|% 9,16
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,03
|12.240.909
|% 7,41
|
|SEYKM
|14,58
|1.945.351
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.411.548
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.673.536
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,36
|400.138.045
|% 2,40
|
|PETKM
|6,16
|376.593.688
|% -1,12
|
|GARAN
|9,36
|321.337.070
|% -0,32
|
|THYAO
|14,19
|311.138.971
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,37
|222.975.693
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,37
|222.975.693
|% -0,84
|
|PETKM
|6,16
|376.593.688
|% -1,12
|
|ODAS
|1,46
|73.427.818
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|321.337.070
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|49.219.982
|% -0,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9316
|8,9362
|% 0,69
|
|Euro
|10,3166
|10,3227
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,1458
|12,2067
|% 0,88
|
|Frank
|9,5952
|9,6530
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3829
|2,3948
|% 1,05
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,06
|
|Altın Gr.
|505
|506
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|1,20
|
Seans Raporu
11:28
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11:42
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