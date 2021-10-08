***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968498
BIST
14:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
14:588,9126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
14:5810,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0362
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
14:58504,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,05
|Açılış
|: 504,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AYCES
|55,00
|3.060.701
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.025.537
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|23.989.092
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.722.550
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.323.554
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.438.767
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.958.126
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.447.944
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,86
|183.895.479
|% -8,62
|
|THYAO
|14,18
|657.799.420
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|646.778.028
|% -0,80
|
|SASA
|27,42
|564.446.440
|% 2,62
|
|ASELS
|15,52
|540.995.842
|% 0,06
|
|GARAN
|9,39
|531.801.264
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|311.973.571
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|646.778.028
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.589.055
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,55
|206.937.092
|% -1,16
|
|ODAS
|1,46
|100.216.622
|% 0,69
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9107
|8,9126
|% 0,42
|
|Euro
|10,3054
|10,3115
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0995
|12,1602
|% 0,50
|
|Frank
|9,5540
|9,6116
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3686
|2,3805
|% 0,44
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,27
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,31
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,02
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|