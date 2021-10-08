***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968501
BIST
14:221.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
14:228,9176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
14:2210,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0342
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
14:22505,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,72
|Açılış
|: 505,38
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler14:20
|PKENT
|3.520,00
|34.789.697
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.311.866
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,74
|4.020.972
|% 9,30
|
|MAALT
|174,50
|17.704.841
|% 7,06
|
|ETILR
|5,60
|1.757.184
|% 6,67
|
|SEYKM
|14,58
|2.333.092
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.837.019
|% -9,97
|
|KTSKR
|33,02
|170.383.283
|% -8,18
|
|ISBIR
|56,85
|992.917
|% -6,80
|
|PETKM
|6,17
|633.675.656
|% -0,96
|
|THYAO
|14,18
|627.335.357
|% 0,42
|
|SASA
|27,22
|543.254.608
|% 1,87
|
|GARAN
|9,38
|517.142.414
|% -0,11
|
|ASELS
|15,52
|483.447.586
|% 0,06
|
|EKGYO
|1,78
|278.682.888
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|633.675.656
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,39
|239.879.069
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|99.232.700
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|169.183.991
|% 0,39
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9156
|8,9175
|% 0,48
|
|Euro
|10,3042
|10,3120
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1134
|12,1742
|% 0,61
|
|Frank
|9,5616
|9,6192
|% 0,54
|
|Riyal
|2,3705
|2,3824
|% 0,52
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,68
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|7,77
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|3,76
|
|Çeyrek
|806
|825
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,59
|