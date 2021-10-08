***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968519
BIST
15:221.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:228,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0330
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2210,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:22505,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,85
|Açılış
|: 505,51
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:20
|AYCES
|55,00
|3.589.563
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.542.233
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.484.009
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.191.382
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|188.930.670
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|661.025.438
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|SASA
|27,50
|634.009.976
|% 2,92
|
|ASELS
|15,48
|561.897.513
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|544.234.195
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|356.099.318
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.921.675
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.716.966
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.738.821
|% 0,00
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9035
|8,9076
|% 0,37
|
|Euro
|10,2992
|10,3100
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,1098
|12,1705
|% 0,58
|
|Frank
|9,5708
|9,6284
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3698
|2,3817
|% 0,49
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|15,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|49,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|10,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,17
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
-
15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
-
15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227