***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.10.2021 10:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969727
BIST
11:081.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:089,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:0810,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0457
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:08510,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,48
|Açılış
|: 510,21
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MERIT
|23,16
|8.966.210
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.154.391
|% 9,80
|
|METUR
|3,42
|10.344.923
|% 8,57
|
|KAPLM
|24,96
|8.093.582
|% 7,40
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.411.359
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|15.429.530
|% -9,95
|
|OYLUM
|7,68
|2.157.812
|% -7,47
|
|YEOTK
|81,40
|65.332.417
|% -4,74
|
|GARAN
|9,53
|602.844.460
|% 0,95
|
|TUPRS
|127,50
|281.166.449
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,41
|251.736.691
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,81
|187.336.672
|% 0,00
|
|EREGL
|17,58
|179.171.626
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,41
|251.736.691
|% -0,41
|
|GARAN
|9,53
|602.844.460
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,79
|93.386.349
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|71.349.439
|% -0,66
|
|TSKB
|1,20
|52.797.521
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0244
|9,0296
|% 0,32
|
|Euro
|10,4255
|10,4435
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,2256
|12,2869
|% 0,21
|
|Frank
|9,6913
|9,7497
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3992
|2,4112
|% 0,27
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,13
|
Seans Raporu
11:08
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11:20MAREN
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11:19KARYE
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